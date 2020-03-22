”كورونا“ يدفع ”مايكروسوفت“ إلى إيقاف إصدارات Edge الجديدة

قررت شركة ”مايكروسوفت“ الأمريكية إيقاف النسخة الأحدث من متصفحها (إيدج) Edge بسبب الظروف العالمية المستمرة المحيطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها إن طرح إصدارات جديدة من متصفح إيدج أو أي نوع آخر من تحديثات البرامج يخضع لمراجعات للأمان واختبارات للتوافق من أجل ضمان عدم تعطل أنظمة التشغيل وتطبيقات الويب الداخلية.

ورجحت مصادر مطلعة انشغال معظم مسؤولي النظام في التعامل مع أمن الموظفين العاملين من المنزل ورعاية أسرهم في هذه الأوقات العصيبة.

وذكرت مايكروسوفت أنها لا تريد أن تفرض ضغطا إضافيا على مسؤولي النظام وغيرهم من موظفي تكنولوجيا المعلومات عن طريق طرح إصدارات جديدة من المتصفح في هذا الوقت بالذات.

واتخذت شركة ”غوغل“ إجراء مماثلا حين قررت إيقاف أحدث نسخة من متصفحها (كروم) Chrome ما أدى إلى تأجيل الإصدار الجديد حتى إشعار آخر.

وأفصحت شركة ”مايكروسوفت“ أنها تريد أن تبقى متسقة مع إصدارات متصفح (كروم) Chrome من غوغل، لذلك قالت إن متصفح إيدج مستمر في تلقي تحديثات الأمان، لكن تم تأجل طرح الإصدار القادم 81 حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.