دراسة: 86% من مصابي كورونا لا يتم اكتشافهم

حذرت دراسة بريطانية من أن نحو 86% من مرضى فيروس كورونا، لا يتم اكتشافهم؛ لأن الأعراض التي تظهر عليهم خفيفة للغاية.

وخلص علماء في جامعة كولومبيا بنيويورك، أجروا هذه الدراسة حول انتشار العدوى في الصين، قبل أن يخرج الوضع عن نطاق السيطرة، إلى أن الآلاف من الإصابات ”غير الموثقة“، هي التي أدت إلى كارثة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كشف السير باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين البريطانيين، اليوم الخميس، أن نحو 70 ألف بريطاني أو ما يقرب من واحد من كل 1000 من أصل 68 مليون نسمة، يمكن أن يصابوا بالفيروس دون علمهم.

وقال الأكاديمي المرموق السير فالانس، والتابع لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن كل حالة وفاة في بريطانيا، 71 حالة تم الإعلان عنها حتى الآن، من المرجح أن يقابلها ألف حالة مصابة بفيروس كورونا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم تأكيد ما يقرب من 2000 حالة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهؤلاء المرضى الذين يقومون بالاختبار داخل المستشفيات حاليا فقط.

وهذا يعني وفقا لتلك الإحصاءات، أن أزمة الفيروس الحقيقية في بريطانيا، يجري التعتيم عليها، كما أن التحديثات اليومية التي تصدرها الحكومة ليست صحيحة، حسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الوباء والتدابير الوقائية المناسبة، لن تتوقف ما لم يعثر المسؤولون على كل مريض مصاب، حتى يمكن السيطرة على المرض.