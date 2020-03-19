كورونا يجبر مصر على إغلاق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية

قررت الحكومة المصرية إغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا بدءا من اليوم الخميس وحتى نهاية مارس/آذار الجاري بجميع أنحاء البلاد.

وتضمن القرار ما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وذكرت الحكومة في بيان أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية بالمراكز التجارية وخارجها.

يأتي هذا القرار في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد حيث أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 210 حالات.