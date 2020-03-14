ارتفاع عدد المصريين المصابين بـ“كورونا“ في السعودية إلى 48

ارتفع عدد المصريين المصابين بـ“كورونا“ في السعودية إلى 48 حالة.

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر، إن مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في الرياض أكد إصابة 48 عاملا مصريا لديها، وإن جميع الحالات المصابة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت منذ أيام عن وجود حالة إصابة جديدة بفيروس ”كورونا” لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأعلنت السلطات الصحية المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 93.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن ”المصابين الثلاثة عشر، هم خمسة مصريين وثمانية أجانب“، مشيرة إلى أنهم أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لحالات تم الكشف عنها مسبقًا.