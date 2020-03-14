الزمالك يتظلم ضد عقوبات الاتحاد المصري بعد غيابه عن مباراة الأهلي

رفض نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة المصري على النادي، لعدم حضور مباراة الأهلي، التي كان مقررا لها يوم 24 فبراير الماضي، خاصة بعد تأجيل مباريات الدوري؛ بسبب الأحوال الجوية التي ضربت مصر في الفترة الأخيرة.

وتقدم الزمالك بتظلم رسمي لاتحاد الكرة ضد قرارات الجبلاية بتوقيع عقوبة مالية على النادي، واحتساب الفريق خاسرا أمام الأهلي بنتيجة 2/0؛ بسبب عدم حضور المباراة التي كان من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي.

وطلب الزمالك إعادة مباراته مع الأهلي، خاصة أن الفريق فشل في الوصول لاستاد القاهرة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة في هذا التوقيت، وما يثبت صحة موقف النادي هو تأجيل مباراتي الأهلي ضد إنبي، والزمالك مع المصري في بطولة الدوري هذه الأيام؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية؛ من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة باحتساب الفريق خاسرا في لقاء القمة أمام الأهلي.