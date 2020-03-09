الكويت تبدأ إجلاء مواطنيها من مصر بسبب ”كورونا“ (فيديو)

بدأت دولة الكويت إجلاء مواطنيها من مصر، وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مجموعة من المواطنين الكويتيين أمام مقر تجمعهم لركوب حافلة والتوجه إلى المطار.

ولم تكن مصر أولى الدول التي قررت الكويت إجلاء رعاياها منها بسبب انتشار ”كورونا“، فقبل أيام تم إرسال طائرة خاصة إلى إيران لإجلاء المواطنين الكويتيين، وقبلها إلى إيطاليا.

وسجلت مصر إصابة 55 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة شخص واحد.