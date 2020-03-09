مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

ودعت الشركة في بيان، عملاءها إلى ”ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة“.

وقدمت الشركة ”اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن ارادتها“، مؤكدة أنها ”ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها“.

وأشارت إلى أن الشركة كانت قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء أكان التغيير للوجهة ذاتها أم لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة.

وكانت السعودية أعلنت بالأمس تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى 9 دول بينها مصر للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا .