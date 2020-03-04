علماء يحذرون من انتشار فيروس ”كورونا“ عبر الهواتف

حذر علماء من انتشار فيروس كورونا عبر الهواتف، إذ إنه يعيش على الأسطح الصلبة مثل شاشات الهاتف لمدة تصل إلى أسبوع.

وينتشر فيروس كورونا المستجد عبر القطرات التي يتم إطلاقها إلى الجو من خلال السعال والعطس، ويمكن أن تبقى هذه القطرات معدية لمدة 7 أيام على الأسطح مثل مقابض الأبواب والهواتف.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حذر علماء من أن الهواتف قد تكون بمثابة مزرعة ميكروبات قاتلة، ونصحوا باستخدام مناديل الكحول مرتين في اليوم لتطهير الجهاز.

وقال البروفيسور ”ويليام كيفيل“، من جامعة ساوثامبتون ”قد تغسل يديك، ولكن إذا بدأت لمس شاشة هاتفك الذكي ثم لمست وجهك فقد تصاب بالعدوى“.

وتنصح الإرشادات الرسمية بغسل اليدين بالمطهر بانتظام كأفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ”من المرجح للغاية“ أن تستمر زيادة عدد الإصابات، حتى يصاب 80 % من سكان المملكة المتحدة بالفيروس في ”أسوأ سيناريو“.

ويعتقد البروفيسور بيتر هول من جامعة واترلو أنه يجب تنظيف الهواتف مرتين في اليوم، مرة في موعد الغداء ومرة في المساء، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر مناديل الكحول هي الأنسب لقتل الفيروس، ولكن شركة أبل توصي باستخدام قطعة قماش وماء الصابون.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد الوراثة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ”لن يؤدي تطهير الهواتف إلى أي ضرر، ويمكن لذلك الاجراء أن يحمينا خاصة إذا كنا نترك هواتفنا في أماكن عامة أو نتشاركها مع الآخرين“.