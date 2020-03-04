مصاب كورونا في السعودية خالط أسرته عدة أيام

تخضع الحالة التي أعلن عن إصابتها بفيروس ”كورونا“ الجديد في المملكة العربية السعودية للعلاج في مستشفى القطيف المركزي منذ 5 أيام.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ المحلية أن المريض في العقد الخامس من عمره، وعاد من إيران قبل 10 أيام عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وقبل 5 أيام شعر بأعراض انفلونزا فراجع قسم الطوارئ بمستشفى القطيف، حيث اتخذ المستشفى إجراءاته وتم إدخاله إلى الحجر الصحي، وحالته الآن مستقرة.

وأضافت أن شهود عيان أكدوا أن فريقا طبيا زار منازل مجاورة لمنزل المصاب بكورونا وكذلك أسرته التي اختلطت معه بعد عودته من إيران، وذلك للتأكد من خلو من خالطوه من الفيروس.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن حالة المصاب ”مطمئنة“.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا في حال حدوثها‎، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن أول حالة إصابة.