بالفيديو.. مشاجرة عنيفة أحد أطرافها سوريون تثير الجدل في السعودية

أثارت مشاجرة عنيفة بين مجموعة شبان، بدا أن أحد طرفيها مجموعة سوريين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما زعم مغردون من أبناء المملكة إنهم يعتدون بالضرب على مواطن سعودي.

ووفقاً لمقاطع الفيديو المتداولة للمشاجرة التي تمت في أكثر من مكان، فإن مجموعة من ثلاثة أشخاص اعتدت على شخص بمفرده بالضرب داخل محل تجاري متخصص ببيع إطارات السيارات فيما يبدو، قبل أن يظهر المعتدى عليه برفقة شبان آخرين في موقع آخر، للثأر من المعتدين.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وسط تضارب في الروايات حول حقيقة الحادثة في ظل غياب أي بيان رسمي من الشرطة السعودية يكشف حقيقة ما يثار بشأن المشاجرة.

#سوريين_يعتدون_بالضرب

بحسب ما هو متداول ولم يتم التأكد من الواقعة ومكانها وشخوصها

الفيديو الأول:

اعتداء أشخاص من ضمنهم صاحب السطحة (اللي انضرب في الفيديو الثاني ????). pic.twitter.com/Os9PYubull — على وين؟ (@alawain2030) March 3, 2020

كلهم سوريين على ما أعتقد وهنا صاحب السطحه هو من اعتدا أولا على أحد اخوانهم #سوريين_يعتدون_بالضرب pic.twitter.com/U4ATImk77k — any 23 (@ana321_ahml9245) March 3, 2020

وجذب الوسم ”#سوريين_يعتدون_بالضرب“ عدداً كبيراً من المغردين السعوديين الذين أغضبتهم رواية كون المعتدى عليهم من قبل مجموعة الشبان السوريين، هو سعودي الجنسية، سيما بعدما ظهر الشبان وهم يتفاخرون بفعلتهم.

#سوريين_يعتدون_بالضرب

يضربون سعودي صاحب سطحا

ويتفاخرون بما فعلوه ويصورونه

الي هذه الدرجة وصلت بهم الوقاحة .. يجب ان يتم جادهم في مكان ما اعتدوا عليه وسجنهم ومنع دخولهم المملكة وادا عوائلهم لدينا يرحلوا معهم pic.twitter.com/oar68yBfCt — د.شجاع المطرفي الهُذلي (@shuj55) March 3, 2020

لكن روايات أخرى متداولة تقول إن طرفي المشاجرة هم سوريون، وقال فريق آخر إن الحادثة قديمة، وزعم فريق رابع أنها جرت في الأردن وليس في مدينة الرياض كما زعم عدد من المغردين السعوديين.

#سوريين_يعتدون_بالضرب هذي صوت سوري من الرياض و متحدث عن الموضوع pic.twitter.com/wjvqrZRoyv — فيما بعد (@qWXTMMgboTTCuxt) March 3, 2020

ويقول عدد من المغردين السعوديين، إن كل من ظهر في الفيديو يستحق الملاحقة والعقاب لكونه يخالف القوانين المحلية من خلال اللجوء للمشاجرة والضرب بدلاً من اللجوء للشرطة.

#سوريين_يعتدون_بالضرب

سعودي باكستاني سوري هندي اللي تكون جنسيته

ما في احد ياخذ حقه بيده نحن في دوله لها نظام

ادعوى ماهي لعب و فوضه يا ادمي رح لقسم الشرطه و بلغ ٠

ولا احد يجي يقول انني عنصري المفروض الاجنبي اللي يسوي كذا يسفر لديرته بعد ان ينفذ فيه الحكم pic.twitter.com/LfvVjgybSI — مبارك الشهراني (@m_salshahrani) March 3, 2020

يقول حنا البوخميس

اتمنى مايجي يوم الخميس الا كل واحد بزنزانه ، شغل الشبيحه مايمشي بدولة فيها نظام يمشي عالمواطن قبل الوافدين. #سوريين_يعتدون_بالضرب pic.twitter.com/JTryQ2KOqb — ممدوح الذويبي (@DOH_F) March 3, 2020

ويتعذر على ”إرم نيوز“ التحقق من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تشير أو تتضمن أو تثبت وجود مخالفات للقوانين المحلية، تحظى بمتابعة وتدخل رسمي على الدوام في السعودية.

وكان عدد السوريين في السعودية قبل العام 2011 نحو ربع مليون سوري، لكن المملكة استضافت بعد اندلاع الحرب هناك نحو ضعفي ذلك العدد بتأشيرات زيارة مؤقتة.