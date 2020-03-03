 بالفيديو.. مشاجرة عنيفة أحد أطرافها سوريون تثير الجدل في السعودية – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة أحد أطرافها سوريون تثير الجدل في السعودية

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة أحد أطرافها سوريون تثير الجدل في السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثارت مشاجرة عنيفة بين مجموعة شبان، بدا أن أحد طرفيها مجموعة سوريين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما زعم مغردون من أبناء المملكة إنهم يعتدون بالضرب على مواطن سعودي.

ووفقاً لمقاطع الفيديو المتداولة للمشاجرة التي تمت في أكثر من مكان، فإن مجموعة من ثلاثة أشخاص اعتدت على شخص بمفرده بالضرب داخل محل تجاري متخصص ببيع إطارات السيارات فيما يبدو، قبل أن يظهر المعتدى عليه برفقة شبان آخرين في موقع آخر، للثأر من المعتدين.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وسط تضارب في الروايات حول حقيقة الحادثة في ظل غياب أي بيان رسمي من الشرطة السعودية يكشف حقيقة ما يثار بشأن المشاجرة.

وجذب الوسم ”#سوريين_يعتدون_بالضرب“ عدداً كبيراً من المغردين السعوديين الذين أغضبتهم رواية كون المعتدى عليهم من قبل مجموعة الشبان السوريين، هو سعودي الجنسية، سيما بعدما ظهر الشبان وهم يتفاخرون بفعلتهم.

لكن روايات أخرى متداولة تقول إن طرفي المشاجرة هم سوريون، وقال فريق آخر إن الحادثة قديمة، وزعم فريق رابع أنها جرت في الأردن وليس في مدينة الرياض كما زعم عدد من المغردين السعوديين.

ويقول عدد من المغردين السعوديين، إن كل من ظهر في الفيديو يستحق الملاحقة والعقاب لكونه يخالف القوانين المحلية من خلال اللجوء للمشاجرة والضرب بدلاً من اللجوء للشرطة.

ويتعذر على ”إرم نيوز“ التحقق من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تشير أو تتضمن أو تثبت وجود مخالفات للقوانين المحلية، تحظى بمتابعة وتدخل رسمي على الدوام في السعودية.

وكان عدد السوريين في السعودية قبل العام 2011 نحو ربع مليون سوري، لكن المملكة استضافت بعد اندلاع الحرب هناك نحو ضعفي ذلك العدد بتأشيرات زيارة مؤقتة.

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