بعد سامسونغ.. ”إل جي“ توقف العمل بمصنعها لشاشات الهواتف بسبب كورونا

أوقفت شركة ”إل جي“ العمل مؤقتا بمصنع لشاشات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية، بعد أن تبين أن نتيجة اختبار أحد عمال بنك بالقرب من المنشأة، كانت إيجابية لفيروس ”كورونا“.

من المتوقع أن تستأنف الشركة الإنتاج في الثالث من آذار/مارس، لكنها لم تذكر نوع التأثير الذي تتوقع أن يحدثه الإغلاق على إنتاج الهواتف، في حين أن هناك مخاوف من أن هذا قد يضر بتوافر هواتف إل جي الخاصة، فقد لا تكون الشركة الوحيدة التي تأثرت بالإغلاق.

تقوم شركة LG Display بتصنيع شاشات لمجموعة من الشركات، بما في ذلك بعض أجهزة ”آيفون“ من أبل، ومن شأن إغلاق المصنع لبضعة أيام فقط أن يؤدي إلى نقص إذا لم يكن هناك إمدادات كافية مسبقا.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الأخير في إلحاق الضرر بشركات التكنولوجيا في جميع المجالات. وحذرت شركة أبل من نقص أجهزة ”آيفون“، في حين قالت مايكروسوفت إنها لن تلبي التوقعات بسبب تأثير كورونا على عالم الكمبيوتر، بما في ذلك المعارض التجارية الملغاة.

وكانت شركة سامسونغ قد أغلقت هي الأخرى مصنعها في كوريا الجنوبية وأوقفت إنتاج هواتفها التي أصدرتها مؤخرا ومن بينها هاتف غلاكسي Z filp.