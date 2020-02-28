”أبل“ تمنع ”أشرار هوليوود“ من استخدام آيفون

كشف المخرج السينمائي الشهير ريان جونسون، أن شركة أبل ترفض استخدام الشخصيات الشريرة لمنتجاتها في أفلام هوليوود السينمائية.

وقال جونسون، الذي أخرج أفلاما كبرى مثل ”ستار وورز“، ”ذا لاست جيداي“، ”لوبر“، و“نايفز أوت“: ”تسمح أبل لنا باستخدام هواتفها، ولكن شرط ألا تظهر الشخصيات الشريرة بها أمام الكاميرا أبدا“.

ووفقا لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أفصح جونسون عن هذا السر بينما كان يشرح للمشاهدين مشهدا من فيلم ”نايفز أوت“، وذكر أن أحد الشخصيات كان يحمل هاتف آيفون.

ولطالما سعت شركة أبل للحفاظ على صورة علامتها التجارية، ضمن جهود صارمة تعتمدها الشركة منذ سنوات، حيث كشف مقال يعود إلى عام 2002، أن جميع الأخيار في مسلسل ”24“ الشهير يستخدمون أجهزة Mac، بينما يستخدم جميع الأشرار الكمبيوترات التي تعمل بنظام Windows.

وتنص الإرشادات عبر موقع ”ماك“، على ضرورة عرض أجهزة الآيفون والكمبيوتر وغيرها من المنتجات التي تحمل علامة أبل التجارية في أفضل ضوء، بطريقة أو سياق ينعكس بشكل إيجابي على منتجات الشركة.