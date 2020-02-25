وزير أردني يكشف عن ”بديل كمامات كورونا“.. ويدعو مواطنيه إلى ”العودة لأصولهم“

اقترح وزير الصحة الأردني سعد جابر، على مواطنيه، ارتداء ”الشماغ“ في سبيل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يقوم بدور الكمامة.

ودعا جابر، في حديث للتفزيون الرسمي الأردني الأردنيين لـ“العودة إلى أصولهم“، قائلا: ”خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل وهذا شيء إيجابي“.

وأضاف أن ”اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل مستمر“.

وأكد جابر أن الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة.

وتابع أنه ”تم منح تصاريح لمصنعين لصناعة الكمامات، أحدهما يصنع كمامات فعالة لمدة شهر، لكن سعرها قد يكون مرتفعا وربما يصل إلى 25 دينارا (حوالي 35 دولارا)، والآخر يصنع كمامات يومية“.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه الفيروس الخطير بالانتشار في عدة دول مجاورة للأردن، مثل لبنان وإسرائيل.

منع المسافرين القادمين من دخول الأردن

وفي سياق متصل قررت اللجنة الوطنية للأوبئة التابعة لوزراة الصحة ألردنية منع دخول المسافرين القادمين من ايطاليا ما لم تتم المغادرة من البلد المذكور قبل 14 يوما من دخول اراضي الأردن ، والحجر لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين منها حفاظا على سلامة المملكة من انتقال فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته اصدر وزير الصحة سعد جابر في قرارات سابقة منع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران من دخول الأردن ما لم يمض على مغادرتهم لهذه الدول 14 يوما.