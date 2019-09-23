يابانيون بالنقاب والشماغ يحتفلون بيوم السعودية الوطني‎‎

شارك عدد من اليابانيين، الذين يتقنون اللغة العربية، وسبق أن زاروا أو عاشوا في السعودية، بالاحتفال بيوم المملكة الوطني، عبر ترديد نشيدها الوطني مرتدين أزياء سعودية.

وقاد أكيرا تاكتوريا، وهو شاب ياباني معروف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، الاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث اصطف مع 14 شخصًا آخرين من الجنسين، وبدأوا بترديد النشيد الوطني السعودي على أنغام الموسيقى.

وارتدت النساء المشاركات في الاحتفال، ملابس تمثل مختلف مناطق المملكة، حيث النقاب والأثواب المنقشة فيما تنوعت ملابس الرجال أيضًا، وفقًا لتنوع الأزياء الرجالية التي تتمايز عن بعضها ببعض التفاصيل.

وتفاعل مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ مع مبادرة أكيرا ورفاقه، وشكروه على حرصه على التفاعل مع مناسبات السعودية وأحداثها على الدوام.

ويعيش أكيرا حاليًا في اليابان، لكن منذ زيارته للسعودية العام 2012، لمدة عشرة أيام فقط، في إطار برنامج للتبادل الثقافي بين وزارتي الخارجية السعودية واليابانية، أصبح مغرمًا بالثقافة السعودية، فقرر أن يرتدي الملابس العربية ويستمتع بالطعام السعودي أينما كان.

ويتابع الشاب الياباني عبر حسابه بموقع ”تويتر“ والذي يحمل اسم ”شمس وقمر“ وهو ترجمة اسمه الياباني للعربية، أكثر من 26 ألف مغرد، كثير منهم سعوديون، فيما تتحدث عنه وسائل الإعلام السعودية على الدوام، مشيرةً لعلاقته القوية بالثقافة السعودية.

ولا يكف ”شمس قمر“ عن الاهتمام بالمملكة وشعبها وعاداتها وتقاليدها، قبل أن يبدأ مؤخرًا بنشر دروس لتعليم اللغة اليابانية للسعوديين، فيما تحظى صوره بالزي السعودي في شوارع اليابان بتفاعل كبير من متابعيه.

وتحتفل السعودية يوم الإثنين، بالذكرى 89 ليومها الوطني الذي يرمز لتوحيد البلاد بحدودها الحالية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.