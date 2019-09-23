علماء ودعاة السعودية يشاركون في احتفالات اليوم الوطني

شارك كبار دعاة السعودية وعلماء الدين فيها، بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد الذي يصادف الاثنين، في خطوة تفيد بأن فتاوى تحريم الاحتفال بالمناسبة قد أصبحت من الماضي.

وتبلغ احتفالات المملكة بالذكرى الـ 89 ليومها الوطني، الاثنين، ذروتها، بعد أن بدأتها منذ مساء يوم الخميس الماضي، حيث تنظم فعاليات فنية وترفيهية وثقافية تتخللها مهرجات وكرنفالات وعروض سيرك ومسرح في عموم البلاد.

وتقدم مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المحتفلين باليوم الوطني الذي يرمز لتوحيد البلاد بحدودها الحالية، وقال في كلمة بالمناسبة، ”منذ أن تأسستْ هذه المملكة وإلى يومنا هذا فإن نظام الحكم في هذه البلاد قائم على أسس متينة وقواعد راسخة لم يتزلزل مع الأحداث الجسام، بل ظل راسخًا وقويًّا في ظل عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وخدمة الشعب والاهتمام بقضاياه“.

وأضاف آل الشيخ ”السنون تلو السنين تمرّ والمملكة العربية السعودية بخير وعافية، وشعبها يعيش في أمن وأمان، وحكومتها تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، فاتحة أبوابها لجميع القاصدين والزوار من الحجاج والمعتمرين، موفرة لهم كل وسائل الراحة التي تيسر لهم القيام بمناسكهم بكل يسر وسهولة“.

كما شارك عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في المملكة، الشيخ عبد الله المطلق، في الاحتفالات، وقال في كلمة بالمناسبة، ”اليوم الوطني هذا يوم جمع الله فيه الكلمة في هذه البلاد، ووحدها الملك عبد العزيز، هذه البلاد كانت متفرقة ومشتتة، وكانت كل قرية كأنها حكومة تقاتل القرية الأخرى، وكان الناس متفرقين، لا يجمعهم دين، ولا توحدهم كلمة، والعداوات منتشرة، وكان الجهل مخيمًا بأطنابه، والفقر ركز عقيرته في المجتمع، فوحد الله هذه البلاد وانتشر العلم والثقافة“.

وأضاف المطلق، ”أصبحت بلادنا في مقدمة الدول العربية تعليمًا واقتصادًا ووحدة وطنية، فهذه ثمار الجهود المشكورة للملك عبدالعزيز ورجاله، فوحدت هذه السعودية كلها في هذا اليوم، وهذا اليوم يعتبر تذكرّه نعمة، يجب عندما نتذكره وعندما يمرّ بنا أن نشعر بحالة آبائنا وأجدادنا، ثم نشعر بما منّ الله به علينا بعد أن جمع الكلمة، ووحد الصف“.

وأوضح أنه يجب أن ”نذكر هذه النعمة ونبيّنها لأبنائنا وبناتنا حتى يعلموا النقلة العظمية التي نقلها الملك عبدالعزيز لنا، وانتقلنا بها من الحال القديمة المزرية التي كنا فيها عندما كان الناس يتقاتلون، القبيلة الواحدة تتقاتل، والثارات بينهم منتشرة، والجهل عام، وكان بعضنا يغترب للحصول على لقمة العيش، ويطلب الرزق في الهند وبعض دول الخليج ومصر والشام، والآن أصبح الناس يغتربون عندنا، ويطلبون الرزق في بلادنا.. فهذه نعمة“.

كما احتفل الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، بالمناسبة، ونشر عددًا من التغريدات عبر ”تويتر“، تمجد اليوم الوطني، قائلًا: ”من لم يعرف حالنا قبل توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، فليسأل الأجداد وليقرأ التاريخ، الواجب علينا أن نشكر الله، وأن نصدق في بيعتنا لولاة أمرنا، وأن نكون أوفياء لوطننا، ولا نسمح لأي متربص أن يضرب لحمتنا الوطنية“.

من لم يعرف حالنا قبل توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، فليسأل الأجداد وليقرأ التاريخ،

الواجب علينا أن نشكر الله، وأن نصدق في بيعتنا لولاة أمرنا، وأن نكون أوفياء لوطننا،

ولا نسمح لأي متربص أن يضرب لحمتنا الوطنية.#اليوم_الوطني_السعودي_89 #همة_حتى_القمة — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) September 22, 2019

وقال في تغريدة أخرى: ”تحية وطن، تحيّة صادقة لوطننا السعودية العظمى، تحيّة لمهد الرسالة، ومهبط الوحي، ومُنطلَق النور، تحيّة في #اليوم_الوطني_السعودي_89 ذكرى وحدة الأمّة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، لربنا الشُكر، ولقيادتنا البيعة، ولشعبنا المجد“.

????????تحية وطن????????

تحيّة صادقة لوطننا السعودية العظمى،

تحيّة لمهد الرسالة، ومهبط الوحي، ومُنطلق النور،

تحيّة في #اليوم_الوطني_السعودي_89 ذكرى وحدة الأمّة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن رحمه الله،

لربنا الشُكر، ولقيادتنا البيعة، ولشعبنا المجد.#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/8NVZRmUDFq — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) September 23, 2019

وكان إمام الحرم المكي الشريف سابقًا، الشيخ عادل الكلباني، حاضرًا في الاحتفال أيضًا، وقال في إحدى تغريداته محتفيًا بذكرى اليوم الوطني ”من تواضع العظماء أن قالوا : #همة_حتى_القمة، وإلا فبلادي منذ عقود قد تربعت على القمة!؟“.

من تواضع العظماء أن قالوا : #همة_حتى_القمة

وإلا فبلادي منذ عقود قد تربعت على القمة!؟ — عادل الكلباني (@abuabdelelah) September 21, 2019

وزاد عدد الدعاة السعوديين الذين يحتفلون باليوم الوطني للمملكة بعد أن زادت الرياض من مكانة المناسبة عبر تنظيم فعاليات احتفالية كبيرة في عموم مناطق البلاد الـ 13، وسط اهتمام إعلامي كبير.