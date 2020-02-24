تجار في إيران يحتكرون الكمامات ومواد التعقيم في ظل انتشار ”كورونا“

تشهد إيران في الأيام الأخيرة أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي يشهدها الشارع الإيراني أخيرا، وهي انتشار فيروس ”كورونا“ القاتل في ظل تزايد أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل في مختلف المدن الإيرانية.

ومع عجز السلطات الإيرانية عن اتخاذ إجراءات تمنع زيادة الإصابات أو علاج المصابين لوقف حصيلة الوفيات في ظل تردي الإمكانيات الطبية والعلاجية في المستشفيات بالعديد من المدن والمحافظات يواجه الشارع أزمة مضاعفة أخرى في مواجهة كورونا؛ وهي استغلال بعض التجار للأزمة واحتكارهم للكمامات ومواد التعقيم.

وكشفت تقارير إخبارية محلية خلال الأيام القليلة الماضية عن إقبال كبير من قبل المواطنين الإيرانيين على شراء الكمامات ومواد التعقيم تفاديا لتعرضهم للإصابة بالفيروس القاتل، بينما وجد الإيرانيون إما نقصا في هذه المواد وإما ارتفاعا ملحوظا في أسعارها.

وأشارت التقارير إلى أن إقبال المواطنين في إيران على شراء هذه المنتجات كان نحو الصيدليات والمتاجر وليس منافذ وزارة الصحة نظرا لعدم تجهيز الهيئات والمراكز الصحية بهذه المواد.

وفي سياق أزمة احتكار بعض التجار الإيرانيين لأزمة انتشار فيروس كورونا لتحقيق مكاسب وربح مضاعف هذه الأيام كشفت السلطات الأمنية في العاصمة طهران عن عثورها على مخزن سري يحتوي على أكثر من 500 ألف كمامة يمتلكها أحد التجار المحتكرين.

وأشار رئيس هيئة الأحكام التعزيرية بطهران، محمد علي اسفاني إلى أن صاحب هذا المخزن يعمل على تخزين واحتكار الكمامات بغرض بيعها بأسعار مضاعفة في ظل تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا، منوها إلى أن ”السلطات تعرضت لعدد آخر من التجار المحتكرين والذي وصفهم بمثيري الخلل في سوق المواد الطبية“ وفق ما نقلت وكالة ”إيلنا“ المحلية.

كما أكد رئيس وحدات شرطة العاصمة طهران، كيوان ظهيري في تصريحات نقلتها وكالة ”ايسنا“ المحلية أن ”دواعي القلق التي تسيطر على المواطنين في إيران جعلت بعض التجار يستغلون الأزمة لاحتكار المواد الطبية الوقائية لهذا الفيروس وأهمها الكمامات ومواد التعقيم“.

من جهته شدد النائب العام لمحافظة لرستان، سعيد رازاني على أن السلطات القضائية ستعمل على التعامل مع محتكري المواد الطبية في مواجهة فيروس كورونا، محذرا من تصاعد أزمة الفيروس وعدم التصدي لمواجهتها حسب ما نقلت عنه وكالة ”ميزان“ المحلية.

ومع ازدياد أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا يعتري السلطات الإيرانية ارتباكا حول كشف الأرقام الحقيقية لضحايا الفيروس القاتل، إذ أعلن برلماني إيراني، اليوم الاثنين أن عدد المواطنين الذين توفوا في مدينة قُم إثر إصابتهم بكورونا بلغ أكثر من 50 شخصا، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.