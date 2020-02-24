الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب فيروس كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الإثنين، حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة، حتى إشعار آخر، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمؤسسة، يوسف الصباح، في بيان صحفي، إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة، للحيلولة دون دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا، انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

وأمس الأحد، بدأت المؤسسة، حظر دخول السفن القادمة من إيران، لموانئها حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، تعود لطالب إيراني الجنسية في محافظة النجف العراقية.

وفي وقت سابق اليوم، حظرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة أنواعها ومستلزمات فحص فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة 3 أشخاص بالفيروس في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5% إلى 5%، والكحول الإيثلي بنسبة 70% إلى 95%.

وأشار القرار إلى حظر تصدير القفازات الطبية واللبس الوقائي (الجسم والأحذية)، ومستلزمات فحص كورونا.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي واسع لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.