بسبب كورونا.. إسرائيل تخضع نحو 200 سائح كوري للحجر الصحي في موقع عسكري

بعد مباحثات مستمرة منذ الأمس وصباح اليوم الأحد، قررت إسرائيل إخضاع نحو 200 سائح من كوريا الجنوبية، للحجر الصحي، داخل قاعدة عسكرية واقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الأحد، يأتي ذلك لمنع انتشار الفيروس في إسرائيل، في أعقاب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة 9 مواطنين من كوريا الجنوبية بالفيروس، وحظر دخول مواطني كوريا الجنوبية إلى إسرائيل.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم، إنه أمر بإضافة دولتي كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها، موضحا أن القائمة تضم أيضا الصين وتايلاند.

وقال الوزير لـ““راديو إسرائيل“، إن الحكومة تبحث عن رحلات طيران بديلة لمجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل بعد إلغاء رحلة عودتهم الأصلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني لـ ”يديعوت أحرونت“، بأن القاعدة المحتمل إقامة الحجر الصحي بها تقع في مستوطنة ”هار جيلو“ جنوبي القدس.

ونظم سكان المستوطنة مظاهرة صغيرة، ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول: ”اعزلوا كورونا وليس منطقتنا“.