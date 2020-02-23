بسبب كورونا.. الأردن يحظر دخول القادمين ”غير المواطنين“ من إيران وكوريا الجنوبية

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض كورونا الجديد، بدأ تطبيقها اليوم؛ في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران.

وبين العضايلة أن الحكومة الأردنية قررت منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضاف العضايلة، أن الأردنيين القادمين من هذه الدول سوف يخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين؛ للتأكد من عدم إصابة أي منهم بمرض كورونا الجديد.

وأضاف العضايلة، أن الحكومة قامت أيضا بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.