كورونا يعزل إيران عن العالم وطهران في ”حجر صحي“

أغلقت معظم دول الجوار مع إيران حدودها اليوم الأحد، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالبلاد إلى 8 وإصابة 43.

وأصبحت إيران البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجدّ بعد الصين مع ثماني حالات.

العاصمة طهران في ”حجر صحي“

أمرت بلدية طهران حيث جرى التثبت من أربع حالات من أصل 15 حالة جديدة اليوم الأحد، بإغلاق نوافير المياه وأكشاك بيع الحلويات في أنفاق المترو.

وقال المتحدث باسم البلدية غلام رضا محمدي إنّ الباصات وعربات المترو يتم تعقيمها.

من جانبه، قال محسن هاشمي، رئيس المجلس البلدي للمدينة: ”في حال ارتفع عدد الأشخاص المصابين في طهران، فإنّ المدينة بأكملها ستخضع لحجر صحي“.

ويعيش في العاصمة الإيرانية أكثر من 8 ملايين شخص.

تركيا تغلق الحدود مع إيران

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، إغلاق حدودها البرية مع إيران وتعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فيه.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا للصحافيين: ”قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران“، كما سيتم تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي.

العراق يغلق معبرين حدوديين آخرين مع إيران

قررت محافظة ديالى شرقي العراق، اليوم الأحد، إغلاق معبرين حدوديين مع إيران، بشكل كامل حتى الخميس المقبل، تجنبا لاحتمال انتقال فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مثنى التميمي، محافظ ديالى، ”أن خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا عقدت اجتماعا موسعا، الأحد، وقررت إغلاق معبري مندلي والمنذرية، أمام حركة التبادل التجاري، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الإثنين“.

والخميس الماضي، أغلق العراق، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان (جنوب)، أمام الحركة التجارية، في مسعى لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

باكستان تغلق حدودها مع إيران

أغلقت باكستان حدودها مع إيران، اليوم الأحد، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي كبير في محافظة بلوشستان (جنوب غرب) الحدودية مع إيران: ”أغلقنا حدودنا مع إيران على خلفية معلومات حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد“.

كابول تحظر السفر بين أفغانستان وإيران

أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني الأحد أن حكومة كابول ”حظرت مؤقتا“ الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المجلس في بيان صدر إثر إعلان وفاة ثلاثة مصابين إضافيين بالفيروس في إيران أن ”قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها“ برا وجوا اتخذ ”من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان“ حيث لم تسجل أي إصابة حتى الآن.

أذربيجان تدعو مواطنيها للحذر أثناء السفر لإيران

دعت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الأحد، رعاياها المقبلين على السفر إلى إيران، لتوخي الحذر، على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“ الجديد بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إن على المواطنين المقبلين على السفر إلى إيران، اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية.

وطالب البيان، المواطنين الأذريين، خصوصا المقبلين على زيارة الأماكن المقدسة في إيران، بتوخي الحذر.