وداعا للأرق.. طريقة هندية تجعلك تنام في 60 ثانية فقط

لا يوجد شيء أكثر إثارة للغضب من البقاء مستيقظا، عندما تكون بحاجة إلى النوم بسبب معاناتك من الأرق.

لكن تقنية التنفس البسيطة ستجعلك تنام في أقل من دقيقة واحدة، والتي تسمى بطريقة 4-7-8، وفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وتحظى طريقة 4-7-8 بشعبية لدى الذين يعانون من الأرق، وتأتي هذه الطريقة بفعالية كبيرة في أقل من دقيقة، وكل ما عليك فعله هو إجراء تغيير في التنفس.

ويمكنك تجربة هذه الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم أمسك النفس لمدة 7 ثوان، واتركه لمدة 8 ثوان، ثم تكرر هذه العملية 4 مرات لتشعر بالنتيجة.

ووفقا للدكتور أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، فإن ”تمرين التنفس مستوحى من اليوغا الهندية التي يستخدمونها كجزء من ممارسة التأمل لديهم“.

وقال: ”إنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق“.

ويتم استخدام تمرين التنفس هذا لمساعدة ممارسي اليوغا على الدخول في حالة من الاسترخاء، وفي العالم الواقعي، يمكن أن يساعد على التهدئة في حالات الإجهاد.

وأوضح الدكتور ويل: أن ”النظرية هي أنه من خلال فرض بعض الإيقاعات على التنفس، فهي تعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي“.

ومع مرور الوقت والانتظام على القيام بذلك على مدى أسابيع أو أشهر أو سنوات، تنتج التغييرات التي تريدها.