اضطرابات النوم تزيد خطر إصابة النساء بهذه الأمراض

كشفت دراسة طبية جديدة، أن اضطرابات النوم ترفع من حجم استهلاك النساء للطعام غير الصحي، ما يزيد من خطر إصابتهن بالسمنة وأمراض القلب.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من ”مركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا“، أن النساء اللاتي يعانين من اضطرابات النوم لا يلجأن إلى الإفراط في تناول الطعام فحسب، بل أيضا يتناولن طعاما غير صحي، الذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة.

وقالت إحدى أعضاء الفريق البحثي الدكتورة بروك أغاروال، إن النساء معرضات بشكل أكبر لاضطرابات النوم في مراحل عمرهن، وذلك بسبب المسؤوليات الأسرية التي تقع على عاتقهن، إلى جانب انقطاع الطمث في مرحلة لاحقة، وما يسببه من نقص في هرمون الإستروجين.

وأوصى الباحثون إلى اتباع عدة أمور تساعد النساء في النوم، أبرزها التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات النهار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز عملية النوم الطبيعية لديهن.

وأشاروا إلى أهمية تعتيم أضواء غرفة النوم لدوره في تأمين نوم هادئ وعميق، إلى جانب تجنب الوجبات الثقيلة ليلا، حيث ينصح إخصائيو التغذية بتناول آخر وجبة كبيرة في اليوم، قبل ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل قبل النوم.

وعادة ما يدعو أصحاب الاختصاص إلى شرب شاي الأعشاب قبل النوم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل 6 ساعات من وقت النوم، لضمان نوم هادئ ومريح.