الكويت ترسل 5 طائرات لإجلاء رعاياها من إيران

من المتوقع أن تصل 5 طائرات كويتية من إيران، اليوم السبت، على متنها نحو 700 مواطن سيتم إخلاؤهم من إيران كإجراءات احترازية خشية من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للطيران المدني قوله: إنه ”تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، ومُنع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين“.

وأضاف أن الكويت أرسلت فريقاً يتكون من 12 طبيبا وممرضا إلى إيران؛ لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات.

وكشف المصدر أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.

وحول الإجراءات التي ستتخذ للتعامل مع الكويتيين العائدين من إيران، أوضح المصدر أن أول رحلة قادمة من إيران ستصل عصر اليوم وسيكون على متنها 120 راكبا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وحول الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس ”كورونا المستجد“، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزارة الصحة جهزت موقعين لاستخدامهما كحجر صحي للقادمين من الدول الموبوءة، وأن أول تطبيق للحجر الصحي سيكون على كل القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس.