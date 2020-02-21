الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بسبب كورونا

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ الجمعة، إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أعلنت وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بسبب كورونا.

وقالت إدارة الطیران المدني في بیان صحفي، الجمعة، إنه سیتم منع القادمین من أي جنسیة ممن لدیھم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكویت ممن كانوا موجودین في إیران خلال الأسبوعین الماضیین.

وذكرت أنه سیخضع أي مواطن كویتي قادم من إیران للحجر الصحي، مضیفة أنه سیتم إیقاف إصدار سمة دخول للقادمین إلى البلاد من إیران نظرًا إلى الوضع الحالي.

وناشدت الهيئة المواطنین الكويتيين عدم السفر الى إیران خلال الفترة الحالیة إلى حین اتضاح الصورة النھائیة بشأن فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

وكانت وزارة الصحة الإیرانیة أعلنت، الجمعة، تسجیل حالتي وفاة، و11 إصابة مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 )، 4 منھا في العاصمة طھران، في حین تم تسجیل حالات إصابة أخرى في (قم) ومحافظة (كیلان) الشمالیة.