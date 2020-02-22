إيران .. ارتفاع إصابات ”كورونا“ إلى 28

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 28 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات جديدة في يوم واحد، منذ أمس الجمعة.

ونقلت وكالة ”جوان“ المحلية عن رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة، كيانوش جهانبور، تصريحات أكد فيها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28 حالة، حيث أكدت الفحوصات خلال الساعات الأخيرة إصابة 10 حالات جديدة لمواطنين من سكان العاصمة طهران ومدينة قم.

كما كشف جهانبور عن وفاة أحد المصابين بالفيروس القاتل، منوها إلى أن أغلب المصابين بالفيروس من سكان مدينة قُم المذهبية والواقعة على مسافة قريبة من العاصمة طهران، وفق ما نقلت عنه وكالة ”جوان“.

وأوصى مسؤول وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بضرورة المحافظة على نظافة الأماكن المقيمين فيها، مع تجنب المصافحة والتقبيل خلال هذه الأيام؛ منعا لتسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وأكد نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل، أن عددا من المدن الإيرانية أبرزها قم والعاصمة طهران وغيلان، تشهد استنفارا طارئا من السلطات؛ بعد ظهور الفيروس القاتل بهذه المدن، حيث أبلغت وزارة الصحة هيئات المترو والمواصلات العامة بتوزيع مواد طبية للتعقيم؛ بهدف وقف انتشار العدوى.