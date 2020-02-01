البنتاغون يوفر دعمًا سكنيًا لألف شخص ربما يتوجب عزلهم صحيًا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون)، يوم السبت، إنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيًا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال البنتاغون في بيان إن وزارة الصحة طلبت من البنتاغون توفير عدة مرافق قادرة على ”إيواء ما لا يقل عن 250 شخصًا في غرف فردية“ حتى 29 شباط فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني في حين ستكون وزارة الصحة مسؤولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.

وقال البيان إنه تم اختيار 4 منشآت عسكرية في حالة طلبها، من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.