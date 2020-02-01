العالم يتحصن بـ3 إجراءات ضد فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

اتخذ عدد كبير من دول العالم، 3 إجراءات؛ للتحصين ضد تفاقم وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى وفاة 250 شخصا وإصابة الآلاف في البر الصيني.

من إغلاق الحدود إلى حظر السفر، في ما يلي بعض الخطوات التي اتخذتها دول للحد من انتشار الفيروس:

حظر السفر

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، حال طوارئ صحية ومنعت مؤقتا دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

واتخذت أيضا إجراءات في حق المواطنين الأمريكيين، تشمل حجرا صحيا لـ14 يوما على العائدين من مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس أزار، إن الأجانب الوحيدين المعفيين من الحظر هم الأقارب المباشرون لمواطنين أمريكيين والحاملون لإقامة دائمة.

وطبقت أستراليا حظرا مماثلا على الأجانب الذين سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت سنغافورة وماليزيا ومنغوليا قيودا على الأشخاص القادمين من الصين.

غلق الحدود

أغلقت بعض الدول حدودها مع الصين لحماية أراضيها من تفشي الوباء.

وقالت روسيا الخميس، إنها ستغلق حدودها مع الصين في أقصى شرق البلاد.

وأوقفت منغوليا حركة الحافلات والسيارات وخدمات القطارات عبر الحدود مع الصين.

ومنعت كوريا الشمالية، المنعزلة لكن المعتمدة بشكل كبير على ارتباطاتها بالصين، دخول السياح الأجانب.

وأغلقت النيبال نقطة حدودية مع الصين لـ15 يوما بدءا من 29 كانون الثاني/يناير.

واتخذت بابوا غينيا الجديدة إجراءات استثنائية الأربعاء، عبر منع جميع الأجانب القادمين من آسيا من دخول البلاد.

وأغلقت هذه البلاد الفقيرة النقطة الحدودية البرية الوحيدة مع مقاطعة بابوا الغربية التابعة لأندونيسيا.

حظر التأشيرات على الصينيين

أوقفت عدد من الدول موقتا إصدار تأشيرات للصينيين، مثل سنغافورة التي أعلنت وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمسافرين الصينيين، بينما أوقفت فيتنام التي تمثل مقصدا للسياح الصينيين إصدار التأشيرات السياحية لهؤلاء.

وأعلنت روسيا -الحليف المقرب لبكين- فرض تأشيرات سياحية على الصينيين وإيقاف إصدار تأشيرات عمل لهم.

واتخذت الفيليبين وسريلانكا وماليزيا وموزمبيق إجراءات تقيد إصدار عدد من أنواع التأشيرات للصينيين.