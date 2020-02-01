دراسة: العدد الحقيقي لحالات الإصابة بكورونا في ووهان يزيد عن 75 ألفا

أشارت دراسة جديدة إلى أن الأرقام الرسمية في الصين لحجم تفشي فيروس كورونا في ووهان، ”كانت منخفضة للغاية“ بالنظر إلى النتائج العلمية المُكتشفة، وفقا لنموذج علمي جديد.

وتوقعت الدراسة التي نشرتها مجلة ”لانسيت“، يوم الجمعة، وأشرف عليها أكاديميون بجامعة هونغ كونغ، أنه ”اعتبارا من 25 كانون الثاني/يناير، كان هناك ما يزيد عن 75 ألف شخص أصيبوا في ووهان، في الوقت الذي كان فيه الرقم الرسمي لا يزيد عن 761“.

واستخدمت الدراسة، بيانات رسمية عن عدد الإصابات، لحساب ما قالت إنه المدى الحقيقي للمرض – ما يقرب من 100 ضعف الأرقام الرسمية، وتستند هذه التحليلات إلى فكرة أن عدد الحالات العالمية مرتفع بشكل لا يتناسب بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سافروا من ووهان إلى بلدان أخرى.

واستخدم الأكاديميون في دراستهم الأرقام العالمية في بناء ما يسمى بـ“النموذج الهندسي العكسي“، والذي أخضع إجمالي عدد الحالات بين عدد سكان ووهان البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة والنسب العالمية لاكتشاف الفيروس، مؤكدين أن ”الرقم وصل إلى 75 ألفا و815 حالة حتى 25 يناير/كانون الثاني“.

ووفقا لشبكة ”سي إن إن“، فإن العدد الرسمي في 25 كانون الثاني/ يناير، لمقاطعة هوبي بأكملها، والتي تضم ووهان، كان 761، وهو بالكاد 1 ٪ من المجموع الذي توقعه العلماء بالدراسة.

كما أن هذه الورقة ليست الأولى التي تشير إلى أن الأرقام الرسمية لا تعكس على نحو كاف نطاق تفشي المرض القاتل، فقد أشار بحث من ”إمبريال كوليدج“ لندن، نُشر في 17 كانون الثاني/ يناير، إلى أن الأرقام كانت منخفضة للغاية.

وقال معدو الدراسة، إنهم أخذوا في الاعتبار تأثير الإغلاق الكبير المفروض على ووهان والمدن المحيطة بها، الأسبوع الماضي.