”آبل“ تغلق جميع فروعها في الصين بسبب تفشي ”كورونا“

أعلنت شركة ”آبل“، اليوم السبت، إغلاق جميع متاجرها الرسمية في كل أنحاء الصين، أو ما يُعرف بـ“بر الصين الرئيسي“ وهو مصطلح يضم المناطق التي تديرها جمهورية الصين الشعبية، لكنها لا تشمل: دولة تايوان وبسكادورز كنمن وماتسو، المنطقتين اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي.

وكانت وكالة ”وريترو“ قد أعلنت في خبر عاجل أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي والعالمي ”آبل“ قد اتخذ قرارًا بإغلاق كل مخازنها الرسمية في الصين حتى فبراير 9 الحالي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الشركة الأمريكية بسبب التدابير التي تتُخذ بشأن مواجهة من فيروس كورونا، مع تصاعد المخاوف من تفشي الفيروس وتزايد عدد القتلى بأكثر من الضعف ليصل إلى أكثر من 250 منذ أسبوع.

فيما لم ترد أي مصادر من داخل الشركة على الفور تعليقًا على الخبر، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وفي السياق ذاته، كانت السلطات الصينية قد أعلنت عن وصول عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا إلى 259 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.

وحذرت لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد من توقع تزايد عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة، حيث لا تزال ترتفع بوتيرة ثابتة .