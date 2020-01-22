علامات لا يجب تجاهلها تنذرك بنقص الماغنيسيوم في جسدك.. وهذه أضراره‎

يعد عنصر الماغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يجب توافرها داخل جسم الإنسان بمعدلاتها الطبيعية لأنه يساعد في الوقاية من عدة أمراض مثل هشاشة العظام، بالإضافة لفاعليته للتخلص من الإمساك وعسر الهضم.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ميدكال ديلي“، فإن عنصر الماغنسيوم يرتبط بأكثر من 300 تفاعل كيميائي، وله دور فعال في تنظيم مستويات السكر وضغط الدم، بالإضافة لإمداد الجسم بالطاقة والبروتين، وأوضح خبراء التغذية أن لنقص عنصر الماغنسيوم علامات وأضرارًا على جسم الإنسان تُنذر بضرورة الحصول على نسبة كافية من عنصر الماغنسيوم ومنها:

التعب والإرهاق

يتسبب نقص الماغنسيوم في الجسم بشعور عام بالإعياء والتعب والإرهاق بسبب نقص الطاقة التي يمد الماغنسيوم بها الجسم، وبالتالي ينتج عن ذلك أيضًا التوتر واضطرابات النوم.

تفاقم حدة الالتهابات

عندما لا يحصل الإنسان على النسبة اللازمة له من الماغنسيوم فإن ذلك يتسبب بحدوث خلل بالجهاز المناعي والقدرة على التئام الجراح بشكل سريع، فالماغنسيوم هو الذي يعزز من فاعلية استجابة المؤشرات الحيوية للالتهابات والجراح، كما أن نقصه يؤدي للإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري، حيث إن النسبة المنخفضة من الماغنسيوم في الجسم تؤثر على تحكم الأنسولين في مستويات السكر في الدم فيتسبب في الإصابة بالسكري، بالإضافة إلى أن نقص الماغنسيوم يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب والتي تؤثر بالسلب على صحة الأوعية الدموية وبالتالي يتسبب في الإصابة بأمراض القلب.

تنميل وتشنج الساق

يشير بعض الأبحاث إلى أن حدوث تنميل وتشنجات الساق ناتج عن نقص عنصر الماغنسيوم مما يؤدي للإصابة بمتلازمة تململ الساقين، وهو اضطراب جزئي في الجهاز العصبي وحركة الأطراف، ويحدث بشكل كبير خلال فترات النوم وأثناء القيام والجلوس.

الحالات المزاجية المتقلبة

من المهم أن يحصل كل فرد على كمية مناسبة من عنصر الماغنسيوم لأنه يزيل التوتر والقلق، وينظم مستويات الدوبامين السيروتونين الذي يعمل على التقليل من حالات تقلب المزاج والحالة النفسية.

الصداع والصداع النصفي

يؤثر نقص عنصر الماغنسيوم في الجسم على وظائف الخلايا العصبية فيصيب الأشخاص بالصداع أو الصداع النصفي المتكرر والذي يصاحبه الغثيان والقيء الذي يدوم لساعات.

لذلك يجب على كل شخص تناول جرعة يومية من عنصر الماغنسيوم ما بين 300-420 ملغ، ومن الأطعمة الغنية بالماغنسيوم والتي يجب إدراجها في نظامنا الغذائي: الخضراوات الورقية الداكنة، والملفوف، والسبانخ، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة، ويمكنك أيضًا تناول الجرعة المناسبة من الماغنسيوم عن طريق تناول المكملات الغذائية.