الماغنيسيوم عنصر مهم لصحتك.. تعرف على أفضل مصادره الطبيعية‎

يحتاج الجسم إلى مختلف أنواع الفيتامينات والعناصر المغذية، لتعزيز صحة ونشاط الجسم وتحسين وظائف مختلف أعضائه، وجنبا إلى جنب مع مصادر الفيتامينات والمغذيات المتنوعة، يعد الماغنيسيوم واحدا من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

فالماغنيسيوم عنصر ضروري لعملية الأيض أو التمثيل الغذائي ويعزز استفادة الجسم من البروتينات والأحماض الدهنية، كما يعزز الصحة العقلية وصحة العظام، فضلا عما كشفه الخبراء مؤخرا.

وأشارت مجلة ”ذا هيلث سايت“ إلى أن الخبراء وجدوا أن استهلاك نسب كبيرة من الماغنيسيوم يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية القاتلة وفشل القلب المفاجئ، الذي يؤدي للوفاة.

لذا، ولمد الجسم بما يكفي من الماغنيسيوم، نوضح فيما يلي مصادره الطبيعية والآمنة:

السبانخ

تعد السبانخ واحدة من أبرز الخضراوات الورقية الغنية بالعديد من المغذيات، فهي تحتوي على كميات عالية من مركبات النترات التي تساعد على إدارة ضغط الدم، وبالإضافة إلى ثرائها بالحديد، تحتوي السبانخ أيضا على نسبة كبيرة من الماغنيسيوم والمنغنيز وفيتامينات A, C و K، ما يعزز صحة القب والجسم ككل.

الموز

في حين أن الموز عادة ما يشتهر بكونه غنيا بالبوتاسيوم، إلا أنه يعد من المصادر الغنية أيضا بالماغنيسيوم، لذا ينصح باستهلاكه بما يكفي لمد الجسم بما يحتاجه من مغنيسيوم، ولكن إذا كنت مصابا بالسكري، فعليك الاعتدال في تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

الشمندر

بالإضافة إلى الحديد، يتميز الشمندر باحتوائه على الماغنيسيوم، الذي يساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة والمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم والسكري، ويعزز أيضا الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء.

بذور زهرة عباد الشمس

جنبا إلى جنب مع نكتها اللذيذة، تعد بذور عباد الشمس أحد أفضل مصادر الماغنيسيوم، وتحتوي أيضا على الكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنها تساعد في تعزيز صحة القلب بفضل خصائصها.

البقوليات

من العدس والفاصوليا والحمص إلى البازلاء وفول الصويا وغيرها، تأتي البقوليات بين أفضل مصادر الماغنيسيوم الطبيعية، وينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، فمقدار كوب واحد من الفاصوليا السوداء المطبوخة، يحتوي على 120 ملغ من الماغنيسيوم.

كما أن البقوليات تعد مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والبروتين والألياف والحديد، وتساعد في خفض الكوليسترول والسيطرة على نسبة السكر في الدم، وتخفض أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب.