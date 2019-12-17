دراسة: الفلفل الحار يخفض خطر الوفاة بالنوبات القلبية

كشف علماء إيطاليون أن تناول الفلفل الحار 4 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بالنوبات القلبية، حيث تتبع الباحثون ما يقرب من 23000 شخص لمدة 8 سنوات، وتم استجوابهم بانتظام حول نظامهم الغذائي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر، بمعدل أربع مرات كل أسبوع، أقل عرضة للوفاة قبل الأوان، ووفقًا للأكاديميين الإيطاليين الذين قاموا بالدراسة، كان احتمال الوفاة بنوبة قلبية أقل بنسبة 40 في المائة.

وكشف المتطوعون عن عدد المرات التي يتناولون فيها الأطعمة التي تحتوي على الفلفل الحار، وعلى مدى متابعة استمرت 8 سنوات توفي 1236 شخصًا، وكان ثلث الوفيات بسبب السرطان.

وأخبر 24 % من المشاركين عن استهلاكهم المنتظم للفلفل الحار، وكان الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع أقل عرضة للوفاة عامة بنسبة 23 في المائة خلال فترة الدراسة.

وكان خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي أقل بنسبة 40 و 34 % على التوالي، بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بانتظام.

تم نشر النتائج في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وقالت الباحثة ماريولا بوناشيو:“هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن الحماية من مخاطر الوفيات كانت مستقلة عن نوع النظام الغذائي الذي يتبعه الناس، بعبارة أخرى، يمكن لشخص ما اتباع نظام غذائي صحي وشخص آخر يتناول الفلفل، ولكن كان للفلفل الحار تأثير وقائي“ .

وذكرت الدكتورة ليكيا إيكوفيللو (مؤلفة مشاركة) أن ”الفلفل الحار هو مكون أساسي لثقافتنا الغذائية، نراه معلقًا على الشرفات الإيطالية“، مضيفة أنه ”من المهم الآن أن يتعامل البحث معه بطريقة جادة، حيث يقدم أدلة علمية دقيقة“.

وقال الفريق: إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيف يمكن أن يؤثر استهلاك الفلفل الحار على الصحة.

وكان الافتراض في بادئ الأمر أن الذين يتناولون الفلفل الحار سيكونون أقل نحافة، نظرًا لحقيقة أن الطعام المتبل يمكن أن يساعد في تخفيف الوزن، ولكن تم استبعاد هذا؛ لأن من يتناولون الفلفل الحار في الدراسة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.