دهون البطن قد تصيبك بالنوبة القلبية.. تخلص منها بهذه الأطعمة

تزيد دهون البطن أو الخصر خطر الإصابة بالنوبة القلبية، ليس لمرة واحدة فقط، بل يمكن أن تعود ثانية حتى للناجين منها سابقا.

ويأتي خطر الإصابة بالنوبة القلبية جنبا إلى جنب مع التسبب في مشاكل صحية أخرى ومزمنة، بما في ذلك السرطان والسكري، بحسب خبراء.

ولا يقتصر خطر دهون البطن على التسبب بنوبات قلبية فقط، فحسبما ذكرته مجلة ”ذا هيلث سايت“، وجد خبراء من جامعة ميشيغان أن بروتينا معينا تفرزه دهون الجسم الزائدة، مثل دهون البطن، يمكن أن يساهم في تحويل خلية غير سرطانية إلى سرطانية خبيثة.

لذا من الضروري التخلص من دهون البطن، وفيما يلي نكشف عن أطعمة تساعد في التخلص من هذه الدهون العنيدة وبفعالية كبيرة:

الزبادي

جنبا إلى جنب مع فوائده العديدة، يتميز الزبادي بفعاليته في تعزيز الهضم وصحة الأمعاء، مما يساعد في منع زيادة الوزن وتراكم الدهون في البطن، لذا يُنصح بتناول 2-3 أكواب من الزبادي يوميا للتخلص من دهون البطن.

اللوز

يتميز اللوز بثرائه بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وفعاليته في تعزيز الآيض، مما يساعد في حرق المزيد من الدهون ويُشعرك بالشبع لفترة طويلة، لكل ما تحتاجه هو تناول حفنة من اللوز يوميا.

بذور النانخة

تشبه هذه البذور والمعروفة أيضا باسم الكمون الحبشي، بذور الخردل، ويساعد استهلاكها في فقدان الوزن الزائد والتخلص من دهون البطن، كما تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع تخزين الدهون في الجسم.

ويمكنك استخدامها من خلال غلي ملعقة كبيرة منها في لتر من الماء، وترك المشروب يهدأ قبل أن تشربه على مدار اليوم، كما يمكنك تحميص ملعقة صغيرة من بذور النانخة وتناولها قبل النوم، مع الحرص على المضغ جيدا ثم اشرب ماء دافئا.

الكالاباش الخياري

يشبه الخيار وينتمي لفصيلة القرع، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من الماء وقليل من السعرات الحرارية، مما يجعله رائعا لإنقاص الوزن الزائد، كما يتميز بثرائه بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم جنبا إلى جنب مع إشعارك بالشبع وتعزيز فقدان دهون البطن بسرعة.