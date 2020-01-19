تقرير: زيت فول الصويا يحفز الإصابة بالأمراض العصبية.. وهذه بدائله الصحية‎

في حين أن زيت فول الصويا، يعد من الخيارات الشائعة بين الكثيرين، إلا أنه يرتبط بالعديد من المشاكل، حيث كشف الخبراء أن زيت فول الصويا يؤدي إلى السمنة والسكري.

ووجد خبراء من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، في تقرير حديث، أن زيت فول الصويا يحفز الإصابة بالأمراض العصبية، بما في ذلك التوحد، والزهايمر، والاكتئاب، واضطراب القلق.

ووفقًا لما جاء في مجلة ”ذا هيلث سايت“، اكتشف الباحثون أن لزيت فول الصويا آثارًا واضحة ومباشرة على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، مما يؤثر على وظائف الدماغ ويعزز فرص الإصابة بالأمراض العصبية.

وحرصًا على صحتك، نوضح فيما يلي بدائل صحية لزيت فول الصويا:

زيت الزيتون البكر

يعد زيت الزيتون البكر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة الصحية، كما يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات E و K.

زيت الأفوكادو

جنبًا إلى جنب مع فوائد الثمرة نفسها، يتميز زيت الأفوكادو باحتوائه على دهون مشبعة أقل من زيت جوز الهند، حيث تحتوي ملعقة واحدة من زيت الأفوكادو على 1.6 غرام فقط من الدهون المشبعة، بينما يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والحد من التهابات الجسم، ويساعد أيضًا على فقدان الوزن.

زيت بذور الكتان

يحتوي هذا الزيت على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية للصحة عامة، حيث تساعد في الحد من الالتهابات وتعزيز صحة القلب والحماية من المخ.

زيت السمسم

يشاع استخدام زيت السمسم في المطابخ كمعزز للنكهات، وعلى غرار زيت الزيتون البكر، هذا الزيت غني بمضادات للأكسدة تساعد على تقليل تلف الخلايا، ويعزز صحة الفم والأمعاء، كما يساعد بخفض ضغط الدم، ومحاربة التوتر والاكتئاب، ومفيد لصحة الشعر أيضًا.