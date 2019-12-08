النجم السعودي فيحان يفاجئ طفلًا مصابًا بالتوحد.. وهكذا علّق الجمهور ”فيديو“

نشر النجم السعودي الشهير بـ“فيحان”، فيديو أثناء قيامه بمفاجأة أحد الأطفال المصابين بمتلازمة داون كان يتمنى مقابلته، نظرًا لحبه الشديد وإعجابه بالنجم السعودي، وأشاد عدد كبير من الجمهور بالموقف الإنساني للنجم السعودي.

وأظهر الفيديو الذي نشره فيحان عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، لحظة وصول فيحان لأحد الفنادق، حيث فاجأ الطفل بالنزول من السيارة والذي بمجرد رؤيته أقبل عليه وقام بتقبيله، الأمر الذي أسعد فيحان الذي قدم له هدية عبارة عن تابلت، حيث أبدى الطفل سعادته فور رؤية الهدية.

وعلّق فيحان قائلًا ”طفل من المحبين لي أراد أن يلتقي فيني.. فسوينا له مفاجأة.. سبب تنزيل الفيديو.. إن مشاعره وفرحته أجبرتني إني استأذن من أهله وأنزل الفيديو الجميل اللي فيه من الإنسانية والحب والمشاعر الصادقة.. رسالتي لجميع المشاهير.. استغلوا شهرتكم في اللمسات الإنسانية.. والمسئولية الاجتماعية أثر عظيم وأجرها كبير“.

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، الشهير بـ“فيحان”،أثار جدلًا خلال استضافته ببرنامج ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“، بسبب تصريحات للضيوف خاصة نجمتي مواقع التواصل الطفلتين وعد العساف ورندا الشهيلي.

وكانت الإعلامية ملاك الحسيني، قد طرحت سؤالاً على ”فيحان“ يتعلق بمستواه التعليمي، حيث واجهته بالقول إن ”كان شخصًا مؤهلًا لكتابة محتوى موجه للأطفال“، مؤكدًا أنه كذلك.

وأقر بحصوله فقط على ”الشهادة الثانوية“، موضحًا أن ”الشهادة ليست مقياسًا، وأن هناك أشخاصًا لديهم شهادات وعقولهم فارغة“، مضيفًا أنه ”يعتمد على الثقافة الشعبية في تقديم المحتوى للأطفال“.

وأعادت اعترافات ”فيحان“ الجديدة، تصريحات سابقة له في برنامج تلفزيوني عام 2016، حين ادّعى حصوله على شهادتين جامعيتين، إحداها شهادة في علم النفس من جامعة ”الملك سعود“ في المملكة، والأخرى شهادة في ”هندسة الميكانيا“ من مصر، وتحت إصرار المذيع لمعرفة مصدر شهادته في الهندسة، قال إنه حصل عليها من ”جامعة الدول العربية“ في القاهرة.

وأثارت ادعاءات ”فيحان“، آنذاك، سخرية المذيع، الذي لم يتمكن من متابعة أسئلته بعد دخوله في موجة ضحك لم يستطع التحكم بها.

وقال نجم مواقع التواصل السعودي بشأن تأليفه كتابًا، إنه قام بالفعل بتأليف كتاب، إلا أنه ”لم يجد فرصة للنشر“، معتبرًا نفسه ”قدوة للأطفال“.