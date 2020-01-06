ريهام سعيد تثير ملف مرضى السمنة مجددا (فيديو)

عادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، لاستكمال مبادرتها لمحاربة ”السمنة“ رغم توقف برنامجها منذ 4 أشهر على خلفية هجومها على أصحاب السمنة واعتبارهم عبئا على الدولة.

وظهرت سعيد في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على ”يوتيوب“، في أحد المستشفيات مع عدد من سيدات متحدي السمنة موضحة أنها تستكمل الخير الذي بدأته رغم توقف البرنامج.

وأكدت ريهام أن هذا الخير ليس بأموال التبرعات، فأحد الأطباء تبرع بالعمليات وشركة تبرعت بالأجهزة وهم متبرعون بمجهودهم.

وتابعت: ”عملنا خير أكتر مما كان في البرنامج، دي مبادرة ولازم الناس تفهم إن التخنة حاجة وحشة ولازم نتخلص منها وهي خطر وتؤدي للوفاة“.

فيما تبادل متحدو السمنة الشكر مع ريهام سعيد والطبيب المعالج على مبادرتها التي تهدف لحياة وصحة أفضل لكل مرضى السمنة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة توقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة السمنة.

وقالت ريهام في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، وهي عبء على أهلها وعلى الدولة وبيشوهوا المنظر منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك“، وهو ما عرضها لهجوم واسع بسبب سخريتها وانتقادها لأصحاب السمنة جعلها عرضة للمساءلة القانونية من الجهات الرقابية التي انتهت بوقف برنامجها.