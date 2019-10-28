براءة الإعلامية ريهام سعيد من إهانة مرضى السمنة‎

أصدرت محكمة مصرية في محافظة الجيزة حكمها النهائي في قضية إهانة مرضى السمنة والمتهمة فيها الإعلامية المصرية ريهام سعيد، حيث أعلنت محكمة جنح الجيزة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من المصريين أصحاب الوزن الزائد ”السمنة“.

وأكدت المحكمة أن هذه البراءة تخص الجنحة المباشرة والتي أقامها أحد المحامين ضد الإعلامية المصرية، وأن هذا الحكم يشمل عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين ضدها.

وأكد شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه تقدم بمذكرة دفاعه عنها وقال فيها إن طلب عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، إضافة إلى انتفاء الركن المادي لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في الحلقة التي بسببها تم توجيه هذه التهمة إليها.

وأوضح محامي الإعلامية المصرية أنه دفع بحسن نيتها وانتفاء القصد الجنائي، ووجود سبب للإباحة خاصة أن هذا حق النقد المتوافر لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى كيدية الاتهام لأن المحامي مقيم الدعوى هو محامي ”فتاة المول“، والتي كانت بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد خصومة قضائية سابقة.

وكانت ذات المحكمة قد أصدرت في منتصف الشهر الجاري قرارًا جديدًا بشأن هذه القضية بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى.

وقال وقتها المحامي شعبان سعيد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه كان يتوقع هذا الحكم لأنه دحض بالقانون هذه القضية لأنها غير مكتملة الأركان، مضيفًا أن موكلته تغيبت عن المحاكمة لعدم وجود أهمية لحضورها، خاصة أن القضية أصبحت في حكم غير المقبولة أمام الهيئة، لأنه يشترط لقبولها أن يكون قد أصاب رافعها ضرر من ارتكابها وفقًا لقواعد الإجراءات الجنائية.

وكان المحامي أشرف ناجي قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، وهو الأمر الذي أثار غضب المواطنين، بعد وصفها لمرضى السمنة بالقبح، وأنها أهانتهم واعتبرتهم عالة على أسرهم وعبئًا على الدولة.

يُذكر أن المجلس القومي للمرأة تقدّم بشكوى ضد ريهام سعيد وبرنامجها ”صبايا“، وعلى إثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.