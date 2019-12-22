 إيران.. ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير إلى 106 أشخاص

ارتفع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 106 أشخاص.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، حسين عرفانيان، الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“.

وأوضح عرفانيان أن 3 آلاف و354 شخصا توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي، بسبب أعراض ضيق في التنفس.

وذكر أنه بعد توقيع الكشف الطبي على أولئك المرضى، تبين إصابة 82 مريضا منهم بإنفلونزا الخنازير.

وأضاف عرفانيان، أن 7 من هؤلاء المرضى فقدوا حياتهم جراء الوباء المنتشر في البلاد.

وكان علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، قد أعلن في بيان له، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن عدد الوفيات جراء وباء إنفلونزا الخنازير منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 81 شخصا.

وكانت مصادر صحية إيرانية، قد أعلنت تفشي فيروس ”H1N1 “ المتسبب في وباء أنفلونزا الخنازير، خلال الأشهر الأخيرة، في عدة مدن منها غلستان، ومازيندران، وكرمان، وأهواز وغيرها.