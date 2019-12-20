حقيقة انتشار إنفلونزا الخنازير في مدارس مصر

نفت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في بعض المدارس، والذي أدى إلى وفاة أكثر من حالة في عدة محافظات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ”لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير ”H1N1″ بين طلاب المدارس، وأنه لم يتم رصد أي حالة وبائية من أي نوع في مدارس مصر“.

وأضاف البيان أنّ ”حالات الإصابة بالإنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية“.

وشدد على أن ”منظمة الصحة العالمية أكدت أن تلك الإنفلونزا الموسمية لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حيالها، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والعلاج الطبي المعتاد“.