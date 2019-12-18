الإعلان عن 5 وفيات في الأردن بسبب ”انفلونزا الخنازير“

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس ”إتش1 إن1“ المعروف باسم ”انفلونزا الخنازير“ إلى 199، بالإضافة إلى 5 وفيات.

وقال جابر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى رئاسة الوزراء، إن عدد الإصابات مرشح للزيادة، مبينًا أن ”الانفلونزا موسمية وتوطنت في منطقة الشرق الأوسط.. الحالات بدأت تظهر في الإقليم قبل فترة قليلة، وبدأت أعدادها تتزايد يومًا بعد يوم“.

وطمأن الوزير الأردني المواطنين قائلًا: ”لا يوجد ما يدعو للقلق والأمور في معدلها الطبيعي وتحت السيطرة“.

ويوم الجمعة، قال جابر إن الحالات المصابة بـ“انفلونزا الخنازير“ 90 حالة، قبل أن يعلن اليوم عن ارتفاع العدد.

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس ”إتش1 إن 1“ في الأردن، حيث تم الإعلان عنه خلال الأعوام الماضية، ففي 2009 تفشى فيروس ”إتش1 إن1“ على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وخلَّف في حينه آلاف الوفيات.