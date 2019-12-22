بعد زيارة روحاني.. إيران: هناك عقبات أمام تحسين العلاقات مع اليابان

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه عقبات لتحسين العلاقات مع اليابان.

جاء ذلك بعدما اختتم، أمس، الرئيس حسن روحاني زيارته إلى طوكيو، والتي كان الهدف منها التعاون مع اليابان لمواجهة العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن عراقجي، قوله خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، إن ”هناك عقبات أمام تحسين العلاقات بين إيران واليابان“، مضيفا ”أن إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع اليابان وإبقائها مفتوحة“.

وقال الدبلوماسي الإيراني البارز: ”هذه المشكلة في تحسين العلاقات مع اليابان سببها العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة، وإلا فإن العلاقات بين البلدين جيدة“.

وكان روحاني قال، مساء السبت للصحفيين، عقب وصوله إلى مطار مهر آباد الدولي وسط طهران، إنه ”يأمل بأن تقوم حكومة اليابان بتحسين علاقاتها مع إيران، وترفع تجميد أموالنا في أحد البنوك اليابانية“.

وأضاف روحاني: ”لدينا أموال في أحد البنوك اليابانية وهي من عائدات النفط وهذه الأموال كانت قبل الحصار الأمريكي، لذلك من حقنا الطبيعي أن نعيد هذه الأموال إلينا“.