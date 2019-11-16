تقنية طبية تعيد شابًا إلى الحياة بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة

استطاع أطباء مستشفى أمريكي شهير إعادة شاب إلى الحياة باستخدام تقنية انخفاض حرارة الجسم العلاجي، بعد تعرضه لسكتة قلبية وتوقف قلبه تمامًا لمدة 21 دقيقة، بالإضافة إلى إصابته بحالة فشل في الدماغ.

وقال الدكتور علي الزيدي بمركز أمراض القلب في مستشفى ”Mount Sinai“ الأمريكي، إن استخدام تقنية درجة الحرارة الباردة أدت إلى إبطاء التفاعلات الكيميائية في جسم الشاب، وتقليل أي التهاب في دماغه، وهو ما كان له تأثير كبير في إنقاذ حياة الشاب.

وجاء في تقرير لصحيفة ”فوكس نيوز“: ”بعد لحظات من وصول براد فيلبس، 23 سنة، والذي تخرج حديثًا من الكلية من موريستاون، إلى الملعب في أول مباراة مع دوري كرة قدم داخلي، سقط ميتًا بسكتة قلبية مفاجئة“.

وتابع التقرير ”سرعان ما بدأ زميله في ضغط الصدر أثناء استدعاء مسؤولي الطوارئ“، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث، صدم المسعفون قلب فيلبس بجهاز الكهرباء ونقلوه إلى مستشفى محلي.

في وقت لاحق، جرى نقل فيلبس إلى مستشفى جبل سيناء في نيويورك، حيث خضع لمتابعة دقيقة من الدكتور أومش جيدواني، رئيس قسم الرعاية الحرجة في القلب، والدكتور علي الزيدي مدير نظام مركز أمراض القلب الخلقية، حيث كانا قلقين بالفعل من أن الشاب عانى من تلف في الدماغ.

وقال جيدواني ”إنه (فيلبس) في حالة جيدة بشكل ملحوظ، يشير مسار التحسينات إلى أنه إذا كان هناك أي عجز إدراكي، فسيكون بالحد الأدنى للغاية“.