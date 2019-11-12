باحثون: بناء العضلات يحمي الرجال من أمراض القلب والسكتات الدماغية

كشف باحثون أن بناء العضلات يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال في منتصف العمر وكبار السن أيضًا، ومن النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأجرى علماء الجامعة الوطنية الأسترالية متابعة لألف شخص من الرجال في منتصف العمر لمدة 10 سنوات، ووجدوا أن أصحاب العضلات كانوا أقل عرضة للأزمات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 81%، مقارنة بأولئك الذين لديهم كتلة عضلية أقل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبالرغم من أن بناء العضلات يشمل الرجال والنساء، إلا أن الرابط أثبت صحته عند الرجال فقط، عند أخذ عوامل مثل النظام الغذائي والدخل والتعليم والنشاط البدني في الاعتبار.

ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى الاختلافات في الهرمونات مع التقدم في العمر وكيف تتفاعل هذه الهرمونات مع عملية التمثيل الغذائي.

كما توصل الباحثون في الدراسة أيضًا إلى أن معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة – وهي أهم عوامل الخطر لأمراض القلب – جاءت أقل عند الرجال أصحاب العضلات.

ولم يحدد الباحثون مقدار العضلات التي يملكها الرجال، وقالوا إن ممارسة التمارين وتناول المزيد من الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين للحفاظ على العضلات، قد تكون وسيلة فعالة لتعزيز صحة القلب.

ويبدو أن العضلات تساعد على تقليل الالتهاب وتمنع تراكم الدهون في الشرايين، وبالتالي النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ومع تقدمنا في العمر، تقل كتلة العضلات بمعدل حوالي 3 % كل عقد ابتداء من منتصف الثلاثينيات.

ويعتبر الرجال أكثر عرضة ست مرات للإصابة بأمراض القلب من النساء.

وتحدث النوبات القلبية عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب فجأة، وتشمل الأعراض ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس والشعور بالضعف والقلق.

وتتسبب النوبات القلبية عادة بالإصابة بأمراض القلب التاجية، التي يمكن أن تحدث بسبب التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري، وعادة ما يكون العلاج دواء لتذويب الجلطات أو الجراحة لإزالة الانسداد.

ويقل الخطر عند عدم التدخين وممارسة الرياضة بانتظام، وتختلف النوبات القلبية عن السكتة القلبية التي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وعادة ما يكون ذلك بسبب مشكلة في الإشارات الكهربائية في العضو.