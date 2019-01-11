الحكومة المصرية تكشف حقيقة ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الدرن

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الدرن في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بيانًا، أوضح فيه أن وزارة الصحة والسكان تنفي تلك الأنباء تمامًا، مشيرة إلى “أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر”.

وأضافت الوزارة أن “الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تمامًا، ولا يوجد تفش لأي أمراض وبائية”، مُشددةً “على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات، تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين”.

وأشارت الوزارة إلى “انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة، حيث وصلت لـ13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص”.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائيًا على مرض الدرن بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنها “تعمل على توفير أدوية علاج الدرن لجميع المرضى بالمجان”، فضلًا عن توفير 19 جهازًا في عدد من المستشفيات للكشف المبكر عن مرض الدرن.

وبيّنت الوزارة أنه يتم رصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بها ومديرياتها ومنشآتها الصحية في كافة المحافظات.