الحكومة المصرية تُعلن إنشاء متحف باسم محمد صلاح

توّج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز الأفضل قاريًا في دكار.

وتفوق صلاح على زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، ليصبح رابع لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين، بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل ايتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.

وقال صلاح بعد تتويجه بالجائزة: “أنا لا أصدق أن عامًا مر منذ وقوفي على هذا المسرح، هذه الجائزة بالنسبة لي كبيرة جدًا ورأيتها عندما كنت صغيرًا وأحلم بالفوز بها، وأن أفوز بها مرتين هذا فخر كبير”.

وأضاف: “أشكر عائلتي وزملائي في الفريق وكل من أدى دورًا في حياتي، وأهديها لبلدي مصر”. ‎

في نفس السياق، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجم منتخب مصر، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على تتويجه بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2018.

وكشف الوزير، في بيان رسمي، عن المفاجأة التي كان يجهزها لنجم مصر محمد صلاح، بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب في مركز شباب الجزيرة، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه صلاح مع ناديه الإنجليزي والمنتخب الوطني لكرة القدم في مختلف البطولات.

وأعرب صبحي عن أمنياته بأن تكون تلك الجائزة حافزًا قويًا للاعب في مواصلة إجادته، وتقديم موسم رائع مع ناديه الإنجليزي، وكذا المنتخب المصري لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، والتي تستضيفها مصر في يونيو العام الجاري.