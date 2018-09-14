تعرف على الوجبة التي يمكن أن تطيل العمر‎

كشف دراسة طبية أن تناول وجبات غذائية مضادة للالتهابات بما فيها الخضروات والفواكه، يمكن أن يطيل متوسط العمر، ويمنع الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها وزراة الصحة البريطانية اليوم الجمعة، إلى أن تناول مثل هذه الوجبات يوميًا يعطي فائدة أكبر إذا ما صاحبها القيام بتمارين رياضية متنظمة.

وأفادت الدراسة، التي أعدها معهد “كارولينسكا” الطبي السويدي، بأن الوجبات المضادة للالتهابات تساعد على خفض معدلات الوفاة جراء أمراض القلب والشرايين والإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة.

وأوضحت الدراسة أن “تناول هذه الوجبات بشكل منتظم أدى إلى خفض خطر الوفاة عند 70 ألف شخص بنسبة 18%، كما قللت من معدل الإصابة بأمراض القلب والسرطان بنسبة 20% و 13% على التوالي”.

من جانبها قالت الدكتورة جوانا كالوزا من جامعة وارسو البولندية التي شاركت في إعداد الدراسة، إن “التجارب التي أجريناها أظهرت أن حتى الالتزام الجزئي بتناول الوجبات المضادة للالتهاب توفر فوائد صحية مذهلة”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، التي نشرت الدراسة، فإن الوجبات المضادة للالتهاب تتضمن الخضروات والفواكه والشاي والقهوة وخبز الحبوب الكامل وإفطار الحبوب والجبنة قليلة الدسم وزيت الزيتون.