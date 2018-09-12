نواب محافظون يبحثون الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

اجتمع نحو 50 نائبًا من حزب المحافظين ممن يعارضون اقتراحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة باتفاق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة متى وكيف يمكنهم الإطاحة بها من المنصب.

وقدَّم عددٌ من الحضور في الاجتماع خطاباتٍ لسحب الثقة من ماي، وتقضي لوائح حزب المحافظين بإجراء انتخابات على الزعامة في حالة مطالبة 15%من نواب المحافظين، وعددهم 48 نائبًا في الوقت الحالي، بالتصويت على سحب الثقة، وفق رويترز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله، إن النواب الأعضاء في مجموعة مناهضة للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه ماي، وتعرف باسم مجموعة البحوث الأوروبية، التقوا الليلة الماضية وناقشوا مستقبل رئيسة الوزراء في المنصب.

وأدانت مجموعة البحوث الأوروبية خطط ماي لإبقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة للسلع مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تترك التكتل في مارس/ آذار، لكنَّ المجموعة واجهت انتقادات؛ لأنَّها لم تقدم بديلًا تفصيليًّا.