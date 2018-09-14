جامعة بالسعودية تحل مشكلة “طليقة العسكري القطري” مع الدراسة

قررت جامعة الطائف في السعودية إلحاق شابة مواطنة هربت من زوجها القطري بسبب تهجمه على المملكة بالجامعة لاستكمال دراستها، والتي كان زوجها قد حرمها منها بقطر.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “سبق” المحلية، فإن الشابة تعرضت لضغوط عديدة من زوجها، بتهجمه وتحامله على المملكة، وهو ما رفضته تمامًا وردت عليه “سلمان تاج راسك” فرمى عليما يمين الطلاق فغادرت من فورها إلى المملكة رافضة العودة إليه.

وبدأت قصة الفتاة (20 عامًا) بعدما تقدم لخطبتها شاب قطري يحمل رتبة “نقيب” بالقطاع العسكري في قطر، ولم تبدأ حياتهما معًا حتى تخللتها المشكلات.

وقال محامي الفتاة: “عندما بدأت المقاطعة حاولت السيدة السعودية أن تتلافى أي نقاش سياسي حتى لا تدخل في جدال مع زوجها القطري، ولكن مع اشتداد الأزمة بدأت الأمور تأخذ منحى تصاعديًا ولا يحتمل”.

وأضاف: “بدأ الضغط الاقتصادي للدول العربية الأربعة يظهر على الشارع القطري، ومع تأثر بعض العائلات بهذه المقاطعة كانت ردة الفعل تزداد حماقة ولذلك حاولت موكلتي البعد عن تجمعات سيدات قطر واللاتي لا يتركن فرصة للهمز واللمز إلا ويستغلونها نكاية بالفتاة السعودية”.

واستطرد: “مع استمرار الوقت بدأ الزوج القطري في استفزاز زوجته ومحاولة التهجم لفظيًا على وطنها وولاة الأمر، بل وصل الحال أن رفض حملها ما لم تستغن عن الجنسية السعودية، إلا أنها رفضت ذلك جملة وتفصيلًا، وكانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة بينهما شتمه للقيادة السعودية، وهو ما رفضته تمامًا، وردت “سلمان تاج راسك”، فرمى عليها يمين الطلاق، وغادرت فورًا إلى المملكة عبر مطار الكويت”.

وحاولت الفتاة التي حرمها زوجها من إكمال دراستها في جامعة قطر التواصل معه ليرسل لها ورقة الطلاق إلا أنه رفض طالبًا مبلغًا ماليًا يوازي نصف المهر، الأمر الذي وافقت عليه مقابل الخلاص منه.