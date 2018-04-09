“الصحة المصرية” ترفع حالة الطوارئ تحسبًا لحالات تسمم في “شم النسيم”

رفعت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في المستشفيات والوحدات الصحية كافة تحسبًا لوقوع أي حالات تسمم نتيجة تناول مأكولات “الفسيخ والرنجة” خلال الاحتفال بعيد “شم النسيم” في البلاد.

ودفعت الوزارة بنحو 2800 سيارة إسعاف في مختلف المحافظات، للتعامل مع أي حالات إعياء أو تسمم خلال الاحتفالات.

وكلفت الوزارة فريق عمل لمتابعة تطورات الحالة الصحية بالبلاد خلال ساعات اليوم، مع المرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تقديمها الخدمات اللازمة.

وسجلت المستشفيات الحكومية خلال 24 ساعة ماضية، 10 حالات تسمم فقط على مستوى الجمهورية بسبب تناول أسماك مملحة، وذلك بمحافظات القاهرة والدقهلية والغريبة.

وأطلقت الوزارة ومنظمات صحية بالبلاد تحذيرات من تناول مأكولات “الفسيخ” بسبب تعرضها للتسمم لظروف تخزينها.

وقال مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ، الدكتور شريف وديع، إن جهاز الرقابة على محلات الأسماك المملحة تحرك على الأصعدة كافة لمنع عرض وجبات ومأكولات غير صالحة للبيع أمام المواطنين بالأسواق.

ويحتفل المصريون اليوم بعيد “شم النسيم”، والذي يعود تاريخ الاحتفال به إلى عام 2700 ق.م، حيث تقول الأساطير المصرية القديمة إنه في هذا اليوم مات الإله “ست” إله الشر وانتصر عليه إله الخير، لذا يجرى الاحتفال بهذا الأمر.

وتعود تسمية “شم النسيم” بهذا الاسم إلى الكلمة الهيروغليفية القديمة “شمو” وتعنى “بعث الحياة”، قبل أن تضاف إليه كلمة “النسيم” لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو.

وتتنوع الاحتفالات الخاصة بهذا العيد من الخروج للمتنزهات والأراضي الزراعية، إلى جانب تلوين البيض، مع تناول بعض المأكولات التي تخزن لفترات طويلة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين.