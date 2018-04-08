داعية أزهري: شم النسيم مذكور في القرآن (فيديو)

قال الداعية الأزهري الشهير الدكتور أحمد كريمة إن “شم النسيم” وهو عيد الربيع الذي يحتفل به المصريون اليوم الإثنين “ذكر في القرآن الكريم بسورة طه (مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى)”.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر المثير للجدل بتصريحاته المتكررة، إلى أن شم النسيم هو عيد تقليدي لدى المصريين القدماء امتد على مدار التاريخ ولم يحرّمه الإسلام.

وأضاف كريمة في مداخلة هاتفية لبرنامج “دفتر أحوال” على فضائية “العاصمة”، أن “سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر أبريل وتفتح الزهور والثوم والبصل والفول”، وهو ما جرى تسميته فيما بعد بعيد شم النسيم.

ورفض الداعية الأزهري فتاوى السلفيين التي تحرّم الاحتفال قائلًا: “لا يجب الالتفات للسفهاء أو الجهلاء وعلى الناس الخروج للاحتفال بشم النسيم”.

ودائمًا ما يُثار خلال احتفالات أعياد الربيع جدل حول الاحتفال بعيد “شم النسيم” في البلاد، حيث أطلق عدد من الرموز السلفية فتاوى بحرمة تلك الاحتفالات وعدم وجود أصل لها.

ويحتفل المصريون غدًا بعيد “شم النسيم”، والذي يعود تاريخ الاحتفال به إلى عام 2700 ق.م، حيث تقول الأساطير المصرية القديمة إنه في هذا اليوم مات الإله “ست” إله الشر وانتصر عليه إله الخير، لذا يجرى الاحتفال بهذا الأمر.

وتعود تسمية شم النسيم بهذا الاسم إلى الكلمة الهيروغليفية القديمة “شمو” وتعنى “بعث الحياة”، قبل أن تضاف إليه كلمة “النسيم” لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو.

وتتنوع الاحتفالات الخاصة بهذا العيد من الخروج للمتنزهات والأراضي الزراعية، إلى جانب تلوين البيض، مع تناول بعض المأكولات التي تخزن لفترات طويلة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين.